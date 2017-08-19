Нападение в Турку признали терактом
По данным полиции, атаку совершил 18-летний гражданин Марокко.
По данным полиции, атаку совершил 18-летний гражданин Марокко.
ТАСС, 19 августа. Нападение мужчины с ножом на прохожих в городе Турку в пятницу расследуется как теракт. Об этом сообщила в субботу финская Центральная криминальная полиция.
Случившее расследовалось как убийство, но из-за полученных в течение ночи дополнительных данных теперь оно квалифицировано как убийства, совершенные в целью терроризма, а также попытки таких убийств.
«Полиция выяснила личность нападавшего. Это — 18-летний гражданин Марокко», — добавили там.
В ходе нападения, подтвердили в ведомстве, погибли двое финских граждан, восемь человек ранены. Среди раненых есть один гражданин Италии и двое шведов.