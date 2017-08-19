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11:28 (мск), источник: ТАСС

Нападение в Турку признали терактом

По данным полиции, атаку совершил 18-летний гражданин Марокко.

Источник: AP 2017

ТАСС, 19 августа. Нападение мужчины с ножом на прохожих в городе Турку в пятницу расследуется как теракт. Об этом сообщила в субботу финская Центральная криминальная полиция.

Случившее расследовалось как убийство, но из-за полученных в течение ночи дополнительных данных теперь оно квалифицировано как убийства, совершенные в целью терроризма, а также попытки таких убийств.

«Полиция выяснила личность нападавшего. Это — 18-летний гражданин Марокко», — добавили там.

В ходе нападения, подтвердили в ведомстве, погибли двое финских граждан, восемь человек ранены. Среди раненых есть один гражданин Италии и двое шведов.

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