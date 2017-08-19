В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих

Девятнадцатого августа 2017 года около 11.20 по местному времени в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьми гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.