В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей в Сургуте, в результате восемь пострадавших госпитализированы, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей в Сургуте, в результате восемь пострадавших госпитализированы, заведено уголовное дело, сообщает СК РФ.
Девятнадцатого августа 2017 года около 11.20 по местному времени в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьми гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
На место происшествия прибыли правоохранители. Он применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.