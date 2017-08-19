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15:31 (мск), источник: БЕЛТА

Микроавтобус и фура столкнулись в Стародорожском районе, погибли 2 человека

Водитель на автомобиле Mercedes-Benz 308 врезался в DAF.

Источник: БЕЛТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стародорожском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и фура, в результате погибли 2 человека. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области Евгения Куневич.

Трагедия произошла 19 августа около 4 часов утра на дороге Р43 вблизи д. Солон (Стародорожский район). Водитель на автомобиле Mercedes-Benz 308 врезался в DAF. В результате аварии на месте ДТП двое молодых людей, 1999 и 1996 годов рождения, погибли, а третий пострадавший госпитализирован в Слуцкую ЦРБ.

Назначены экспертизы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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