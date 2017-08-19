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12:54 (мск), источник: "Российская газета"

В Судаке ввели режим ЧС из-за схода селя

В Крыму спасатели ликвидировали последствия схода селевого потока из-за дождевого паводка сразу в нескольких населенных пунктах и на дорогах.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Судака признала сложившуюся в результате схода сели ситуацию чрезвычайной и ввела режим ЧС.

Как сказано в сообщении муниципального образования, был организован оперативный штаб и сейчас ситуация стабильная и находится под контролем.

18 августа под Судаком в результате проливных дождей и схода селевого потока пострадали около 70 машин. К утру 19 августа на проезжей части оставались 43 машины, на автодороге Грушевка-Судак было введено временное ограничение движения, начаты восстановительные работы в районе села Дачное.

Всего в Крыму в результате непогоды оставила без электричества 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах, были подтоплены жилые дома в Судаке и селе Яркое поле Кировского района.

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