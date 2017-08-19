В Судаке ввели режим ЧС из-за схода селя

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Судака признала сложившуюся в результате схода сели ситуацию чрезвычайной и ввела режим ЧС.

Как сказано в сообщении муниципального образования, был организован оперативный штаб и сейчас ситуация стабильная и находится под контролем.

18 августа под Судаком в результате проливных дождей и схода селевого потока пострадали около 70 машин. К утру 19 августа на проезжей части оставались 43 машины, на автодороге Грушевка-Судак было введено временное ограничение движения, начаты восстановительные работы в районе села Дачное.