В Судаке ввели режим ЧС из-за схода селя
В Крыму спасатели ликвидировали последствия схода селевого потока
В Крыму спасатели ликвидировали последствия схода селевого потока
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Судака признала сложившуюся в результате схода сели ситуацию чрезвычайной и ввела режим ЧС.
Как сказано в сообщении муниципального образования, был организован оперативный штаб и сейчас ситуация стабильная и находится под контролем.
18 августа под Судаком в результате проливных дождей и схода селевого потока пострадали около 70 машин. К утру 19 августа на проезжей части оставались 43 машины, на автодороге
Всего в Крыму в результате непогоды оставила без электричества 11 тысяч человек в 27 населенных пунктах, были подтоплены жилые дома в Судаке и селе Яркое поле Кировского района.