Появились фото ДТП с «КамАЗом» и автобусом под Воронежем
19 августа в паблике «Типичный Воронеж» появились фотографии серьезного ДТП с участием грузовика и автобуса. По словам очевидцев, авария произошла под Воронежем.
19 августа в паблике «Типичный Воронеж» появились фотографии серьезного ДТП с участием грузовика и автобуса. По словам очевидцев, авария произошла под Воронежем.
К счастью, в результате ДТП никто из пассажиров и водителей серьезно не пострадал. А вот автобус, который и так доживает свой век, оказался серьезно поврежден.
Воронежцы иронизируют: как этот автобус вообще доехал до Ямного, ведь его место на свалке. Критикуют не только