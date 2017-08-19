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13:01 (мск), источник: 36on.ru

Появились фото ДТП с «КамАЗом» и автобусом под Воронежем

19 августа в паблике «Типичный Воронеж» появились фотографии серьезного ДТП с участием грузовика и автобуса. По словам очевидцев, авария произошла под Воронежем.

Интернет-пользователь под ником Витечек Витькович, опубликовавший снимки с места аварии, сообщил, что в момент произошедшего он находился в салоне автобуса — «ехал с дачи». Когда общественный транспорт проезжал Ямное, в него неожиданно врезался «КамАЗ».

К счастью, в результате ДТП никто из пассажиров и водителей серьезно не пострадал. А вот автобус, который и так доживает свой век, оказался серьезно поврежден.

Воронежцы иронизируют: как этот автобус вообще доехал до Ямного, ведь его место на свалке. Критикуют не только компанию-перевозчика, которая пустила такую рухлядь на дороги, но и поведение водителей грузовиков.

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