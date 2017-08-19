В Воронеже предприниматель пойман на мошенничестве с землей на 4,7 млн рублей
В Воронеже полиция завела уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, его сумма составила 4,7 млн рублей.
В Воронеже полиция завела уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, его сумма составила 4,7 млн рублей.
Следователи выяснили, что в апреле 2017 года 53-летний бизнесмен обратился с заявлением об изменении размера участка земли. Он предоставил в государственное учреждение липовые документы о границах участка, который находится в Левобережном районе.
«Размер участка на основании этих документов увеличили на 6,4 тысячи квадратных метров», — отметили в МВД.
Госучреждение понесло ущерб в 4,7 млн рублей. На воронежца завели уголовное дело за мошенничество. Ему светит 10 лет тюрьмы.