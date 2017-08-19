Полиция исключила теракт как основную версию нападения в Сургуте
Как отметили в МВД, проверяется психическое состояние мужчины, напавшего на прохожих с ножом и ранившего семь человек.
Как отметили в МВД, проверяется психическое состояние мужчины, напавшего на прохожих с ножом и ранившего семь человек.
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Личность напавшего в субботу днем на жителей Сургута предварительно установлена, проверяются данные о его психических заболеваниях, сообщили «Интерфаксу» в
Кроме того, по уточненным данным, ножевые ранения получили семь человек.
Ранее сообщалось, что в субботу днем, около 11:20, в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
По сообщению департамента здравоохранения региона, за жизнь двоих пострадавших сейчас борются врачи. По факту происшествия органами Следственного комитета РФ по
В настоящее время следователи и криминалисты регионального СУ СК России и управления внутренних дел работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.