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12:57 (мск), источник: Интерфакс

Полиция исключила теракт как основную версию нападения в Сургуте

Как отметили в МВД, проверяется психическое состояние мужчины, напавшего на прохожих с ножом и ранившего семь человек.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Личность напавшего в субботу днем на жителей Сургута предварительно установлена, проверяются данные о его психических заболеваниях, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Таким образом, «версия о том, что нападение является терактом, не является основной», подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, по уточненным данным, ножевые ранения получили семь человек.

Ранее сообщалось, что в субботу днем, около 11:20, в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По сообщению департамента здравоохранения региона, за жизнь двоих пострадавших сейчас борются врачи. По факту происшествия органами Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на убийство».

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СУ СК России и управления внутренних дел работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
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Ольга Лысенко
Мужики в Сургуте перевелись точно ! Какой то народ там мелкий . На наличие наркотиков надо проверять в первую очередь.
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