В Безенчукском районе пьяный водитель перевернулся на своей «десятке»

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.

По версии сотрудников ГИБДД, автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Стражи правопорядка установили, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полицейских, месяц назад по решению мирового судьи данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года.