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13:07 (мск), источник: НИА Самара

В Безенчукском районе пьяный водитель перевернулся на своей «десятке»

На автодороге «Безенчук-Александровка» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-21102 под управлением местного жителя 1970 года рождения.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия.

По версии сотрудников ГИБДД, автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Стражи правопорядка установили, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полицейских, месяц назад по решению мирового судьи данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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