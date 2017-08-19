Калининградцу грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантов

По предварительным данным, 39-летний владелец жилища фиктивно поставил на учет четверых иностранных граждан одной из республик Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На основании собранных материалов проверки в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.