Калининградцу грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантов
В Калининграде при проверке одной из квартир на улице Нарвской участковые полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства.
В Калининграде при проверке одной из квартир на улице Нарвской участковые полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства.
По предварительным данным, 39-летний владелец жилища фиктивно поставил на учет четверых иностранных граждан одной из республик Средней Азии. Об этом сообщает
Полицейские выяснили, что гости региона по данному адресу фактически не проживают.
На основании собранных материалов проверки в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.