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13:22 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградцу грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Калининграде при проверке одной из квартир на улице Нарвской участковые полиции выявили факт нарушения миграционного законодательства.

Источник: Новый Калининград

По предварительным данным, 39-летний владелец жилища фиктивно поставил на учет четверых иностранных граждан одной из республик Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что гости региона по данному адресу фактически не проживают.

На основании собранных материалов проверки в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

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