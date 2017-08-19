Хаос и антисанитария: в столовых бельцких школ обнаружили серьёзные нарушения

Источник: Publika.md

Было установлено, что еду для детей там готовят в антисанитарных условиях. К тому же, до начала учебного года осталось менее двух недель, а во многих школах ещё продолжается ремонт.

В капитальном ремонте нуждаются пищеблоки 27 школ и детских садов.

Читайте также Яичный кризис в Европе продолжается: что еще попало под запрет

«Если не будут предприняты меры, нам придётся закрыть пищевые блоки в 20% учебных заведений», — cказал глава управления ANSA города Бельцы Юрий Постолаки.

Кухню и столовую в лицее имени Богдана Петричейку Хаждеу не ремонтировали 30 лет.

«Здесь печем плацинды. Вот баки, но ими давно не пользуемся, только место занимают, надо будет вынести. Тут все надо менять, и окна, и плитку положить нужно», — рассказала заведующая столовой лицея Юлия Романдаш.

У директора лицея на всё своё объяснение.

«Если бы много детей кормили, тогда инвестировали бы средства. А пока есть вещи поважнее. Крышу ремонтировали два года», — сказал директор лицея им. Богдан Петричейку Хашдеу Дмитрий Бабин.

Не соблюдаются в некоторых заведениях и меры противопожарной защиты.

«В большинстве учебных заведений идет ремонт. Огнетушители отсутствуют, нет планов эвакуации», — сообщил глава департамента СЧС Норд Лилиан Ботнарюк.

А в Центре общественного здоровья, тем временем, отмечают, что в школах не соблюдают и детское меню.

«Изучили меню, установили дефицит животного белка. Также мало свежих овощей и фруктов», — сказал замглавы Центра общественного здоровья, Бельцы Василий Морару.