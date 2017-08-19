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13:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Троих участников потасовки на челябинской Кировке задержала полиция

Полиция в Челябинске задержала троих участников массовой потасовки, произошедшей на пешеходной Кировке, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент зафиксировали в ночь на 19 августа. Один из очевидцев снял произошедшее на видео и поделился роликом в социальной сети. На кадрах видно, что несколько мужчин выясняют отношения при помощи кулаков, на одном из горожан разорвана одежда. Слышны звуки нескольких выстрелов.

«Участники инцидента задержаны, начата проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее в Челябинской области вынесли приговор мужчине, который застрелил своего гостя после того, как уступил ему в драке.

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