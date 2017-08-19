Троих участников потасовки на челябинской Кировке задержала полиция

Инцидент зафиксировали в ночь на 19 августа. Один из очевидцев снял произошедшее на видео и поделился роликом в социальной сети. На кадрах видно, что несколько мужчин выясняют отношения при помощи кулаков, на одном из горожан разорвана одежда. Слышны звуки нескольких выстрелов.