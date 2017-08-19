В станице Переясловской убили учительницу начальных классов

Как сообщила «Югополису» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, в станице Переясловской Брюховецкого района было совершено разбойное нападение на учительницу начальных классов местной школы. Проникший в ее дом человек нанес ей серьезные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.