В станице Переясловской убили учительницу начальных классов
Женщина умерла в больнице от полученных ран.
Женщина умерла в больнице от полученных ран.
Обстоятельства случившегося еще выясняются.
Как сообщила «Югополису» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, в станице Переясловской Брюховецкого района было совершено разбойное нападение на учительницу начальных классов местной школы. Проникший в ее дом человек нанес ей серьезные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.
Нападавший также находится в больнице: защищаясь, женщина поранила его. Пока он не дал показания следователям. Мотив преступления не определен.
Уголовное дело будет возбуждено по статье 105 УК РФ — «Убийство».