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13:26 (мск), источник: Югополис

В станице Переясловской убили учительницу начальных классов

Женщина умерла в больнице от полученных ран.

Источник: Югополис

Обстоятельства случившегося еще выясняются.

Как сообщила «Югополису» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, в станице Переясловской Брюховецкого района было совершено разбойное нападение на учительницу начальных классов местной школы. Проникший в ее дом человек нанес ей серьезные ножевые ранения, от которых она скончалась в больнице.

Нападавший также находится в больнице: защищаясь, женщина поранила его. Пока он не дал показания следователям. Мотив преступления не определен.

Уголовное дело будет возбуждено по статье 105 УК РФ — «Убийство».

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