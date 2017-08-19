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13:37 (мск), источник: РИАМО

Полиция изъяла самодельный пистолет у мужчины на западе Москвы

Сотрудники столичной полиции в районе Кунцево задержали 34‑летнего москвича по подозрению в незаконном хранении самодельного оружия.

Источник: РИА "Новости"

РИАМО — 19 авг. Сотрудники столичной полиции в районе Кунцево задержали 34-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении самодельного оружия, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ходе патрулирования улицы Академика Павлова внимание сотрудников полиции привлек подозрительный молодой человек. Для проверки документов данный гражданин был остановлен. Им оказался 34-летний москвич, у которого в ходе личного досмотра был изъят предмет, похожий на пистолет.

Согласно проведенному исследованию, изъятое является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом. Установлено, что пистолет пригоден к производству одиночных выстрелов путем раздельного его заряжения.

Возбуждено уголовное дело статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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