Полиция изъяла самодельный пистолет у мужчины на западе Москвы
Сотрудники столичной полиции в районе Кунцево задержали 34‑летнего москвича по подозрению в незаконном хранении самодельного оружия.
Сотрудники столичной полиции в районе Кунцево задержали 34‑летнего москвича по подозрению в незаконном хранении самодельного оружия.
РИАМО — 19 авг. Сотрудники столичной полиции в районе Кунцево задержали 34-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении самодельного оружия, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
В ходе патрулирования улицы Академика Павлова внимание сотрудников полиции привлек подозрительный молодой человек. Для проверки документов данный гражданин был остановлен. Им оказался 34-летний москвич, у которого в ходе личного досмотра был изъят предмет, похожий на пистолет.
Согласно проведенному исследованию, изъятое является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом. Установлено, что пистолет пригоден к производству одиночных выстрелов путем раздельного его заряжения.
Возбуждено уголовное дело статье 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.