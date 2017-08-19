Полиция изъяла самодельный пистолет у мужчины на западе Москвы

В ходе патрулирования улицы Академика Павлова внимание сотрудников полиции привлек подозрительный молодой человек. Для проверки документов данный гражданин был остановлен. Им оказался 34-летний москвич, у которого в ходе личного досмотра был изъят предмет, похожий на пистолет.