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13:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске микроавтобус вылетел на красный свет и перевернул «Тойоту»

В Красноярске микроавтобус на скорости вылетел на красный свет и перевернул «Тойоту». Видео выложили очевидцы в социальные сети.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщают свидетели, ДТП произошло на перекрёстке улиц Металлургов и Ястынская. Микроавтобус не затормозил перед красным сигналом светофора и врезался в иномарку. Он удара легковая машина отлетела на несколько метров и перевернулась. Не растерявшись, водитель автобуса помог выбраться из «Тойоты» женщине-водителю.

В краевой Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.

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