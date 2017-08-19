В Красноярске микроавтобус вылетел на красный свет и перевернул «Тойоту»
В Красноярске микроавтобус на скорости вылетел на красный свет и перевернул «Тойоту». Видео выложили очевидцы в социальные сети.
В Красноярске микроавтобус на скорости вылетел на красный свет и перевернул «Тойоту». Видео выложили очевидцы в социальные сети.
Как сообщают свидетели, ДТП произошло на перекрёстке улиц Металлургов и Ястынская. Микроавтобус не затормозил перед красным сигналом светофора и врезался в иномарку. Он удара легковая машина отлетела на несколько метров и перевернулась. Не растерявшись, водитель автобуса помог выбраться из «Тойоты»
В краевой Госавтоинспекции сообщили, что в аварии никто не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.