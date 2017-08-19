В МВД рассказали подробности ликвидации напавшего на прохожих в Сургуте

Источник: РИА "Новости"

Нападавший, как уточнили представители ведомства, «мог страдать психическим расстройством».

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Сообщения от очевидцев об инциденте на улице Бажова в дежурную часть, как пояснили РБК, начали поступать в 11:40 по местному времени. ​Свидетели происшествия, по словам представителя ведомства, отмечали, что нападавший был «в маске».

«На место прибыл дежурный наряд патрульно-постовой службы, при задержании мужчина оказал сопротивление», — уточнили в пресс-службе, подчеркнув, что «сотрудники полиции предупредили злоумышленника выстрелом в воздух, после чего ликвидировали его».

В МВД исключили версию теракта по делу о нападении в Сургуте.

Ранения различной степени тяжести нападавший, по словам собеседника РБК, нанес семи людям, которые были госпитализированы в медицинские учреждения Сургута.

В настоящее время проверяется информация о том, что нападавший мог страдать психическим расстройством. Пресс-служба МВД России по Ханты-Мансийскому округу

По факту происшествия следователи уже завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ход его расследования под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.