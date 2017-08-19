В МВД рассказали подробности ликвидации напавшего на прохожих в Сургуте
Напавший с ножом на жителей Сургута мужчина был застрелен сотрудниками правоохранительных органов после предупредительного выстрела в воздух, об этом РБК рассказали в
Напавший с ножом на жителей Сургута мужчина был застрелен сотрудниками правоохранительных органов после предупредительного выстрела в воздух, об этом РБК рассказали в
Нападавший, как уточнили представители ведомства, «мог страдать психическим расстройством».
Сообщения от очевидцев об инциденте на улице Бажова в дежурную часть, как пояснили РБК, начали поступать в 11:40 по местному времени. Свидетели происшествия, по словам представителя ведомства, отмечали, что нападавший был «в маске».
«На место прибыл дежурный наряд
В МВД исключили версию теракта по делу о нападении в Сургуте.
Ранения различной степени тяжести нападавший, по словам собеседника РБК, нанес семи людям, которые были госпитализированы в медицинские учреждения Сургута.
В настоящее время проверяется информация о том, что нападавший мог страдать психическим расстройством.
По факту происшествия следователи уже завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ход его расследования под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Личность нападавшего, как уточнили в СК, уже установлена. Им, по данным следстствия, являлся местный житель 1994 года рождения.