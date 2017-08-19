В Уфе начался большой пожар в пекарне рядом с жилым домом

По словам свидетелей этот дом расположен возле супермаркета «Ярмарка» на улице Ферина.

На фотографиях отчетливо видно, как полыхают две квартиры, расположенные одна над другой. Огонь разгорелся немалой силы.

Однако в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ сообщили, что на самом деле пожар случился именно в супермаркете, точнее в его пекарне, расположенной на самом верхнем этаже.

Возгорание началось примерно в 14.00. На тушение выезжали четыре пожарных автомобиля и 12 огнеборцов. Огонь уже потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.