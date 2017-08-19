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14:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полиция просит помощи в розыске 14-летней нижегородки

Полиция просит помощи в розыске 14-летней нижегородки. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно опубликованной информации, 14-летняя жительница Автозаводского района Софья Ромашова ушла из дома днем 16 августа 2017 года и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

«Приметы пропавшей: на вид 14−15 лет, среднего телосложения, рост — 180 см, волосы рыжие прямые до плеч, виски, затылок выбриты, коричневые крашеные брови, глаза серые, над верхней губой справа — шрам в виде ожога», — говорится в сообщении.

Граждан, располагающих информацией о её месте пребывания или видевших Софью Ромашову 16 августа и позднее, полицейские просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 268−41−00, 268−41−02 или по телефону сотрудника ОУР ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду: 8−950−354−91−57.

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