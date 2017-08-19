Полиция просит помощи в розыске 14-летней нижегородки

Согласно опубликованной информации, 14-летняя жительница Автозаводского района Софья Ромашова ушла из дома днем 16 августа 2017 года и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

«Приметы пропавшей: на вид 14−15 лет, среднего телосложения, рост — 180 см, волосы рыжие прямые до плеч, виски, затылок выбриты, коричневые крашеные брови, глаза серые, над верхней губой справа — шрам в виде ожога», — говорится в сообщении.