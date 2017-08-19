СК начал проверку после гибели двух детей в реке в Волгоградской области

По предварительным данным, в пятницу днем девочка, ее брат и подруга пошли к реке собирать ракушки. В какой-то момент девочка поскользнулась на бетонной плите и упала в воду, на помощь ей бросился младший брат, сообщает ведомство.

«В результате оба ребенка, не умевшие плавать, погибли. Ставшая очевидцем трагедии малолетняя девочка отправилась домой, но в связи с пережитым сильным стрессом никому не рассказала о случившемся», — говорится в сообщении.

В пятницу вечером родители погибших детей обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Следователи направились к подруге погибшей, которая и рассказала о трагедии.