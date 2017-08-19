Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Интимную гигиену признали травмоопасной
Прокурор объяснил передачу Сечиным Улюкаеву $2 млн лично в руки
Военным разрешили изымать земли у граждан
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Четвертый размер": СМИ о снимке Татьяны Арно
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Путин испытывает в Сирии разрушительное оружие – СМИ
Эксперт: армия Украины готовится к реваншу
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Умерла Вера Глаголева
14:50 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку после гибели двух детей в реке в Волгоградской области

КРАСНОДАР, 19 авг — РИА Новости. По факту гибели 8-летней девочки и ее 7-летнего брата в реке Ольховка в Волгоградской области организована проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По предварительным данным, в пятницу днем девочка, ее брат и подруга пошли к реке собирать ракушки. В какой-то момент девочка поскользнулась на бетонной плите и упала в воду, на помощь ей бросился младший брат, сообщает ведомство.

«В результате оба ребенка, не умевшие плавать, погибли. Ставшая очевидцем трагедии малолетняя девочка отправилась домой, но в связи с пережитым сильным стрессом никому не рассказала о случившемся», — говорится в сообщении.

В пятницу вечером родители погибших детей обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. Следователи направились к подруге погибшей, которая и рассказала о трагедии.

«В настоящее время тела детей извлечены из водоема. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полиция рассказала подробности ликвидации нападавшего в Сургуте
Россию признали одним из лидеров в оказании гуманитарной помощи
Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ
Нападение в Турку признали терактом
СМИ узнали подробности отставки главного стратега Трампа
В Сиднее машина въехала в магазин
Спорт
Все, что нужно знать о дерби «Спартак» — «Локо» Реванш за Суперкубок, ротация Карреры и трансферы «Локомотива» — главное о центральном матче 7-го тура РФПЛ
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь