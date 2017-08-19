В Самарской области зарегистрирован завозной случай лихорадки Западного Нила

За 7 месяцев 2017 года в Самарской области зарегистрировано 339578 случаев инфекционных заболеваний, показатель на 100 тысяч населения составила 10591,95, что на 1,61% ниже уровня аналогичного периода 2016 года (за январь-июль 2016 года — 345102 случая или 10741,84 на 100 тысяч населения).

За январь-июль 2017 года не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита, острого паралитического полиомиелита, в том числе ассоциированного с вакциной, туляремии, брюшного тифа и др.

За истекший период 2017 года впервые на территории области зарегистрированы завозные случаи заболеваний лихорадкой Зика у жителя Тольятти, посетившего Колумбию с туристической целью, лихорадкой Ку у 4-х жителей Самары, выезжавших на рыбалку в Республику Казахстан, 2 случая лихорадки Денге у жителей Тольятти и Самары, вернувшихся с отдыха из Таиланда.

С начала года зарегистрирован 1 случай заболевания тропической малярией с летальным исходом и 1 случай заболевания трехдневной малярией (заболевшие пребывали в Индии).