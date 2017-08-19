Задержан водитель, насмерть сбивший девочку в Червенском районе

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель, который сбил насмерть девочку в Червенском районе, задержан, с ним работают следователи, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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«Анализ предварительных данных показал, что водителем не были приняты меры по обеспечению безопасности пешеходов, снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, исключающие вероятность наезда», — сказала Татьяна Белоног. При этом водитель был трезв. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщалось, ДТП произошло 18 августа около 20.40. Житель Могилева, 1987 года рождения, на Toyota RAV4 ехал в сторону областного центра в крайней левой полосе автодороги М4. В Червенском районе он наехал на девочку 2009 года рождения. От полученных травм она погибла на месте происшествия. «Незамедлительно прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведены первоначальные следственные действия, по результатам которых УСК по Минской области возбуждено уголовное дело. Установлено, что 8-летняя девочка со старшей сестрой пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметила Татьяна Белоног.

В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил девочку. На обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе со своей старшей сестрой.