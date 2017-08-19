Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Интимную гигиену признали травмоопасной
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
"Четвертый размер": СМИ о снимке Татьяны Арно
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Путин испытывает в Сирии разрушительное оружие – СМИ
Эксперт: армия Украины готовится к реваншу
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
15:49 (мск), источник: БЕЛТА

Задержан водитель, насмерть сбивший девочку в Червенском районе

«Анализ предварительных данных показал, что водителем не были приняты меры по обеспечению безопасности пешеходов, снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, исключающие вероятность наезда», — сказала Татьяна Белоног.

Источник: БЕЛТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель, который сбил насмерть девочку в Червенском районе, задержан, с ним работают следователи, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Читайте также
Микроавтобус и фура столкнулись в Стародорожском районе, погибли 2 человека

«Анализ предварительных данных показал, что водителем не были приняты меры по обеспечению безопасности пешеходов, снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, исключающие вероятность наезда», — сказала Татьяна Белоног. При этом водитель был трезв. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщалось, ДТП произошло 18 августа около 20.40. Житель Могилева, 1987 года рождения, на Toyota RAV4 ехал в сторону областного центра в крайней левой полосе автодороги М4. В Червенском районе он наехал на девочку 2009 года рождения. От полученных травм она погибла на месте происшествия. «Незамедлительно прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой проведены первоначальные следственные действия, по результатам которых УСК по Минской области возбуждено уголовное дело. Установлено, что 8-летняя девочка со старшей сестрой пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — отметила Татьяна Белоног.

В Червенском районе на зебре автомобиль насмерть сбил девочку. На обозначенном нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Тойота» сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе со своей старшей сестрой.

Следователи призывают водителей к повышенному вниманию к дорожной обстановке и ее изменениям, а также неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при проезде пешеходных переходов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа
Яблочный Спас: народные приметы и традиции
Полиция рассказала подробности ликвидации нападавшего в Сургуте
В Испании объявили о ликвидации осуществивших атаку террористов
Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ
Нападение в Турку признали терактом
СМИ узнали подробности отставки главного стратега Трампа
Около 120 человек пострадали из-за непогоды в Австрии
Спорт
Все, что нужно знать о дерби «Спартак» — «Локо» Реванш за Суперкубок, ротация Карреры и трансферы «Локомотива» — главное о центральном матче 7-го тура РФПЛ
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь