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15:03 (мск), источник: ТАСС

МВД Испании: ответственная за теракты в Каталонии ячейка обезврежена

Ответственность за наезд на прохожих на туристической улице в Барселоне взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании считает, что террористическая ячейка, ответственная за атаки в Каталонии, обезврежена. Об этом заявил в субботу глава МВД Хуан Игнасио Соидо.

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Глава ведомства напомнил, что «не существует нулевого риска». Министр обратил внимание на слаженную работу между испанскими полицейскими и правоохранительными органами других государств. Кроме того, как добавил Соидо, «можно сказать, что ячейка [ответственная за теракты] обезврежена».

Каталонские же власти не считают, что террористическая ячейка, ответственная за атаки в автономии, полностью обезврежена, заявил в субботу советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн.

«Произошедшее в Камбрильсе (где были уничтожены несколько террористов — прим. ТАСС) позволяет гарантировать сильный удар по ячейке, — отметил Форн. — Но к настоящему моменту нельзя сказать, что она полностью ликвидирована».

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

По последним данным, жертвами терактов стали 14 человек, более 130 пострадали.

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12:42 (мск)© Ньюстюб
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