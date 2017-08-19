В Петербурге таксист получил струю перцового газа в лицо вместо оплаты
Двое неизвестных мужчин распылили в лицо таксиста перцовый газ из баллончика и скрылись во дворах домов в Красносельском районе Петербурга.
Двое неизвестных мужчин распылили в лицо таксиста перцовый газ из баллончика и скрылись во дворах домов в Красносельском районе Петербурга.
Как стало известно «Водителю Петербурга», в ночь на 18 августа мужчина довез пассажиров до проспекта Героев, дом 24, корпус 2. Однако платить за услугу они не собирались и вместо этого решили таксиста ограбить.
Пострадавшему понадобилась врачебная помощь, с химическим ожогом его отправили в травмпункт.