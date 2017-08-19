Число пострадавших из-за непогоды на фестивале в Австрии возросло до 120
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Число пострадавших на пивном фестивале на севере Австрии в результате непогоды увеличилось до 120 человек, передает агентство APA.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Число пострадавших на пивном фестивале на севере Австрии в результате непогоды увеличилось до 120 человек, передает агентство APA.
Ранее сообщалось о 40 пострадавших и двух погибших.
Как сообщил представитель полиции в ходе
Инцидент произошел на фестивале добровольцев пожарной охраны в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде к