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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших из-за непогоды на фестивале в Австрии возросло до 120

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Число пострадавших на пивном фестивале на севере Австрии в результате непогоды увеличилось до 120 человек, передает агентство APA.

Ранее сообщалось о 40 пострадавших и двух погибших.

Как сообщил представитель полиции в ходе пресс-конференции, более 20 человек получили тяжелые ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел на фестивале добровольцев пожарной охраны в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде к северо-востоку от Зальцбурга. В результате сильной бури обрушился тент, под которым, по данным полиции, находились около 650 человек.

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1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
курсант ДОМРАЧЕВ
Эх, пивко поперёком встало!
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