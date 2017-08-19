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15:47 (мск), источник: "Российская газета"

Пьяные ростовчанки побили медиков скорой помощи

В одном из кафе города Шахты произошел конфликт между двумя женщинами, переросший в драку, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

Владелец заведения вызвал полицию и бригаду скорой помощи. Первыми прибыли медики. Пьяные посетительницы набросились на фельдшеров и нанесли им легкие телесные повреждения.

Подоспевшие правоохранители задержали агрессивных гражданок, одна из которых оказала сопротивление.

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств инцидента.

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