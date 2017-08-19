Пьяные ростовчанки побили медиков скорой помощи
В одном из кафе города Шахты произошел конфликт между двумя женщинами, переросший в драку, сообщает
В одном из кафе города Шахты произошел конфликт между двумя женщинами, переросший в драку, сообщает
Владелец заведения вызвал полицию и бригаду скорой помощи. Первыми прибыли медики. Пьяные посетительницы набросились на фельдшеров и нанесли им легкие телесные повреждения.
Подоспевшие правоохранители задержали агрессивных гражданок, одна из которых оказала сопротивление.
Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств инцидента.