В Свердловской области разбился мотоциклист

По информации областной Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Хонда» 1967 года рождения, по неустановленным пока причинам, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель Астра».

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, травмы получили и те, кто ехал в иномарке. Мужчину 1962 года рождения, находившегося за рулем «Опеля» и его пассажира, женщину 1964 года рождения доставили в районную больницу.