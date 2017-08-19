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16:25 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области разбился мотоциклист

На 184 км автодороги Екатеринбург — Серов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Хонда» 1967 года рождения, по неустановленным пока причинам, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Опель Астра».

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, травмы получили и те, кто ехал в иномарке. Мужчину 1962 года рождения, находившегося за рулем «Опеля» и его пассажира, женщину 1964 года рождения доставили в районную больницу.

Обстоятельства и точные причины случившегося сотрудники ГИБДД установят в ходе начавшегося разбирательства, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

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