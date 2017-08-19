Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Военным разрешили изымать земли у граждан
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Путин испытывает в Сирии разрушительное оружие – СМИ
Эксперт: армия Украины готовится к реваншу
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
8Тень Земли
16:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Грузовик с грунтом провалился в яму в Кургане

Грузовик, заполненный грунтом, провалился в яму на одной из дорог Кургана, фотографиями горожане поделились в соцсети.

По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице 9 января недалеко от парка Победы. Курганцы предположили, что машина привезла землю именно для того, чтобы засыпать яму, однако водитель остановился слишком близко к краю, и левые колёса угодили в провал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее в Челябинске в яму, образовавшуюся на месте работ коммунальной организации, съехал легковой автомобиль с водителем внутри.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Южноуралец продаёт верблюда через Интернет
ИГ взяло ответственность за нападение в Сургуте
В Испании объявили о ликвидации осуществивших атаку террористов
США не планируют оставаться в Сирии после победы над ИГ
Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин
Около 120 человек пострадали из-за непогоды в Австрии
СМИ рассказали подробности отставки главного советника Трампа
Спорт
Ничьи «Урала» прервали серию гостевых побед ЦСКА ЦСКА впервые в новом сезоне не сумел победить в гостях. «Урал» продолжает беспроигрышную серию в нынешнем чемпионате России
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь