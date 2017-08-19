Грузовик с грунтом провалился в яму в Кургане
Грузовик, заполненный грунтом, провалился в яму на одной из дорог Кургана, фотографиями горожане поделились в соцсети.
Грузовик, заполненный грунтом, провалился в яму на одной из дорог Кургана, фотографиями горожане поделились в соцсети.
По словам очевидцев, инцидент произошёл на улице 9 января недалеко от парка Победы. Курганцы предположили, что машина привезла землю именно для того, чтобы засыпать яму, однако водитель остановился слишком близко к краю, и левые колёса угодили в провал.
Напомним, ранее в Челябинске в яму, образовавшуюся на месте работ коммунальной организации, съехал легковой автомобиль с водителем внутри.