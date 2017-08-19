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16:32 (мск), источник: Интерфакс

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Камбрильсе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в испанском Камбрильсе, сообщает в субботу британское издание The Independent.

Источник: AP 2017

По его данным, подконтрольное ИГИЛ агентство «Амак» распространило эту информацию.

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Ранее террористическая организация взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.

Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.

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