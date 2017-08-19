Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Камбрильсе

По его данным, подконтрольное ИГИЛ агентство «Амак» распространило эту информацию.
Ранее террористическая организация взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне.
Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.
Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.