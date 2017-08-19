СК: сбившего девочку на «зебре» водителя доставили на допрос

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Водитель Toyota, который сбил девочку на пешеходном переходе в Червенском районе Минской области, задержан — это житель Могилева 1987 года рождения, сообщили в СК.

Смертельное ДТП произошло в Червенском районе на автодороге М4 Минск — Могилев в пятницу вечером около 20 часов 40 минут. Автомобиль Toyota RAV4 совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая со старшей сестрой шла по «зебре». Ребенок погиб на месте от полученных травм.

«В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Он задержан, с ним в настоящее время работают следователи», — сообщили Sputnik в субботу в управлении Следственного комитета по Минской области.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, были проведены первоначальные следственные действия, по результатам которых УСК по Минской области было возбуждено уголовное дело, отметили следователи.