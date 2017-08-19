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16:45 (мск), источник: РИА Новости

ИГ взяло ответственность за нападение в Сургуте, сообщает Рейтер

Мужчина в маске ранил ножом семь прохожих. Нападавшего ликвидировала полиция, когда он оказал сопротивление при задержании.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России.

Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ агентство «Амак».

В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.

Правоохранители проверяют информацию о том, что у него было психическое заболевание.

Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

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Появилось видео с места нападения с ножом в центре Сургута
Во время загрузки произошла ошибка.
14:57 (мск)© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Игорь Полянский
скоро игил будет подписываться за кражу бутылки водки из магазина .хотя конешно горько слышать за такие убийства
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