ИГ взяло ответственность за нападение в Сургуте, сообщает Рейтер

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России.

Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ агентство «Амак».

В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.

Правоохранители проверяют информацию о том, что у него было психическое заболевание.

Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.

* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

<div id="vk_post_-83071508_25737"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-83071508_25737", -83071508, 25737, '6b3pSMuVzSo-ZXj54S6EqVpGYp8')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.