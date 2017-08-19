ИГ взяло ответственность за нападение в Сургуте, сообщает Рейтер
Мужчина в маске ранил ножом семь прохожих. Нападавшего ликвидировала полиция, когда он оказал сопротивление при задержании.
Мужчина в маске ранил ножом семь прохожих. Нападавшего ликвидировала полиция, когда он оказал сопротивление при задержании.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России.
Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ агентство «Амак».
В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения.
Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.
Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.
* «Исламское государство» (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.