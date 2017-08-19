Телефонный террорист «заминировал» больницу в Мяделе
После звонка о том, что в приемном покое заложена бомба, из больницы были эвакуированы почти 100 человек, в том числе 14 тяжелобольных.
После звонка о том, что в приемном покое заложена бомба, из больницы были эвакуированы почти 100 человек, в том числе 14 тяжелобольных.
МИНСК, 19 авг — Sputnik. Злоумышленник поздно вечером в пятницу позвонил в Мядельскую районную больницу и сообщил, что здание заминировано, сообщили в УВД Минской области.
Звонок в «скорую» поступил 18 августа около 22 часов. Мужской голос произнес
«На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Были эвакуированы пациенты и медперсонал клиники. В безопасное место было переведено 96 человек, в том числе 14 тяжелобольных», — рассказал Sputnik в субботу временно исполняющий обязанности по должности начальника Мядельского РОВД Владимир Ермалович.
Сообщение о бомбе оказалось ложным, никаких взрывоопасных устройств и предметов в ходе проверки обнаружено не было. Больница в час ночи заработала в штатном режиме, сказал Ермалович.
Подозреваемого задержали по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что «минер» состоит на учете у нарколога и психиатра. За последние пять лет он трижды привлекался к административной ответственности за ложный вызов милиции, однажды — за мелкое хулиганство, уточнили в УВД.
Ранее, 16 августа, сотрудники милиции задержали жителя агрогородка Прилуки, который сообщил о взрывном устройстве в одном из административных зданий Минска. После звонка было эвакуировано 50 человек, взрывное устройство не обнаружили.