Под Ростовом лесной пожар охватил более трех тысяч гектаров
Спасатели продолжают тушить крупный пожар в лесном массиве в
Спасатели продолжают тушить крупный пожар в лесном массиве в
В пятницу сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в
«Работы по ликвидации пожара продолжаются. Площадь, пройденная огнем на территории
На месте пожара работает 777 человек и 196 единиц техники. Привлечены силы и средства также из Краснодарского края и Калмыкии. Пожар тушит 7 воздушных судов (от МЧС России два вертолета вертолеты Ми-8 и два самолета Бе-200ЧС; от Южного военного два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-26).
За два дня работы авиации осуществлено более 100 сбросов воды. Произведена опашка населенных пунктов, попавших в зону распространения огня. В станице Верхнекундрюченская развернут областной межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.