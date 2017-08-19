Под Ростовом лесной пожар охватил более трех тысяч гектаров

Источник: РИА Новости

В пятницу сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Донецком районе из-за крупного ландшафтного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской. Площадь активного горения составляла порядка 10 гектаров. Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняет тушение пожара. Население района оповещено о возможной опасности.

«Работы по ликвидации пожара продолжаются. Площадь, пройденная огнем на территории Усть-Донецкого лесничества, составляет 3,3 тысячи гектаров. Сегодня запланирована работа передвижной лаборатории Роспотребнадзора по взятию проб воды и воздуха, а также мониторингу за санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе; работа психологов МЧС России с гражданами; оказание адресной помощи по обращению населения», — говорится в сообщении.

На месте пожара работает 777 человек и 196 единиц техники. Привлечены силы и средства также из Краснодарского края и Калмыкии. Пожар тушит 7 воздушных судов (от МЧС России два вертолета вертолеты Ми-8 и два самолета Бе-200ЧС; от Южного военного два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-26).