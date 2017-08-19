В Турции умерла украинка
У женщины произошел приступ во время отдыха в Турции. Она пролежала полторы недели в коме, однако ее спасти не удалось. У погибшей остался сын.
У женщины произошел приступ во время отдыха в Турции. Она пролежала полторы недели в коме, однако ее спасти не удалось. У погибшей остался сын.
КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Турции после полуторанедельного пребывания в коме скончалась 38-летняя туристка из Украины.
Погибшую звали Вера Великорода, она преподавала на кафедре английского языка факультета иностранных языков Прикарпатского национального университета в
Как сообщает «Галка» со ссылкой на заведующего кафедрой Якова Быстрова, женщина умерла 17 августа в 60 километрах от Анталии, где отдыхала с сыном.
«Во время отдыха у доцентки случился приступ. Какой — не уточняется. Преподавательница пролежала полторы недели в коме, будучи подключенной к аппаратам искусственного жизнеобеспечения», — пишет издание.
Дата и место прощания с женщиной пока не сообщаются, поскольку неизвестно, когда тело доставят в Украину.
Родственники, друзья и знакомые Веры Великороды оставляют слова скорби на ее странице в Facebook.
Напомним, в июне произошло жестокое убийство украинки в Польше.