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17:48 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Турции умерла украинка

У женщины произошел приступ во время отдыха в Турции. Она пролежала полторы недели в коме, однако ее спасти не удалось. У погибшей остался сын.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Турции после полуторанедельного пребывания в коме скончалась 38-летняя туристка из Украины.

Погибшую звали Вера Великорода, она преподавала на кафедре английского языка факультета иностранных языков Прикарпатского национального университета в Ивано-Франковске.

Как сообщает «Галка» со ссылкой на заведующего кафедрой Якова Быстрова, женщина умерла 17 августа в 60 километрах от Анталии, где отдыхала с сыном.

«Во время отдыха у доцентки случился приступ. Какой — не уточняется. Преподавательница пролежала полторы недели в коме, будучи подключенной к аппаратам искусственного жизнеобеспечения», — пишет издание.

Дата и место прощания с женщиной пока не сообщаются, поскольку неизвестно, когда тело доставят в Украину.

Родственники, друзья и знакомые Веры Великороды оставляют слова скорби на ее странице в Facebook.

Напомним, в июне произошло жестокое убийство украинки в Польше.

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