Стали известны подробности аварии на площади Восстания. Пострадали трое

Подробности ДТП сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса». Утром 19 августа на площади произошел сход токоприемника и место потребовалось обезопасить, для чего сотрудники ГИБДД и выставили ограждение. В него-то и врезался автобус во время неудачного маневра. Трое прохожих оказались рядом и получили травмы.