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17:29 (мск), источник: Водитель Петербурга

Стали известны подробности аварии на площади Восстания. Пострадали трое

В результате аварии на площади Восстания три человека оказались в больнице днем 19 августа. По уточненной информации, автобус сбил конструкцию, которой ранее огородили поврежденную контактную сеть.

Подробности ДТП сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса». Утром 19 августа на площади произошел сход токоприемника и место потребовалось обезопасить, для чего сотрудники ГИБДД и выставили ограждение. В него-то и врезался автобус во время неудачного маневра. Трое прохожих оказались рядом и получили травмы.

Авария спровоцировала масштабные пробки.

На Невском оказалось парализовано движение троллейбусов, а скорость потока не превышала 2 километров в час. Лиговский проспект на время ликвидации последствий был перекрыт в сторону Обводного канала.

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