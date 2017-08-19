Стали известны подробности аварии на площади Восстания. Пострадали трое

Подробности ДТП сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Горэлектротранса». Утром 19 августа на площади произошел сход токоприемника и место потребовалось обезопасить, для чего сотрудники ГИБДД и выставили ограждение. В него-то и врезался автобус во время неудачного маневра. Трое прохожих оказались рядом и получили травмы.
Авария спровоцировала масштабные пробки.
На Невском оказалось парализовано движение троллейбусов, а скорость потока не превышала 2 километров в час. Лиговский проспект на время ликвидации последствий был перекрыт в сторону Обводного канала.