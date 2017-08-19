В Яссах разбился самолёт: пилот погиб
Пилота спасти не удалось. Несмотря на все усилия врачей мужчина умер, не приходя в сознание.
Пилота спасти не удалось. Несмотря на все усилия врачей мужчина умер, не приходя в сознание.
Состояние второго пилота оценивают, как стабильное.
(UPDATE 18:02) Координатор SMURD в Яссах, Диана Чипмоеску уточнила данные о состоянии пилота, передаёт Digi24.ro. У мужчины зафиксировали остановку сердца. Врачи делают всё возможное, чтоб его спасти. Пилота ждёт
Кроме того, стало известно, что второй пилот пришёл в себя.
(UPDATE 17:52) К месту трагедии прилетел экипаж SMURD. Сообщается, что один из пилотов погиб, а второй ранен и не приходит в сознание.
(17:46) Легкомоторный самолёт разбился в Яссах недалеко от коммуны Тэтэрушь. По предварительной информации на борту находились два человека. Об их состоянии пока ничего не известно.
Как сообщает bzi.ro, на место трагедии прибыли спасатели.
Самолёт участвовал в репетиции полёта, приуроченного к празднованию дня коммуны Тэтэрушь.