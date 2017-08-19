В Яссах разбился самолёт: пилот погиб

Источник: Publika.md

Состояние второго пилота оценивают, как стабильное.

(UPDATE 18:02) Координатор SMURD в Яссах, Диана Чипмоеску уточнила данные о состоянии пилота, передаёт Digi24.ro. У мужчины зафиксировали остановку сердца. Врачи делают всё возможное, чтоб его спасти. Пилота ждёт сердечно-лёгочная реанимация.

Кроме того, стало известно, что второй пилот пришёл в себя.

(UPDATE 17:52) К месту трагедии прилетел экипаж SMURD. Сообщается, что один из пилотов погиб, а второй ранен и не приходит в сознание.

(17:46) Легкомоторный самолёт разбился в Яссах недалеко от коммуны Тэтэрушь. По предварительной информации на борту находились два человека. Об их состоянии пока ничего не известно.

Как сообщает bzi.ro, на место трагедии прибыли спасатели.