В Румынии разбился самолет

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Малогабаритный самолет разбился в субботу в поле в населенном пункте Татарушь уезда Яссы. Информацию об этом подтвердили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Румынии.

«На борту находились два человека. Один из них находится без сознания. Предпринимаются попытки спасти его жизнь. У второго пострадавшего многочисленные переломы и ранения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают три пожарных расчета, один экипаж SMURD мобильной интенсивной терапии, а также еще одна единица спецтехники.