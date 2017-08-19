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19:22 (мск), источник: Sputnik.md

В Румынии разбился самолет

Малогабаритный самолет потерпел крушение в Румынии в субботу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Малогабаритный самолет разбился в субботу в поле в населенном пункте Татарушь уезда Яссы. Информацию об этом подтвердили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Румынии.

«На борту находились два человека. Один из них находится без сознания. Предпринимаются попытки спасти его жизнь. У второго пострадавшего многочисленные переломы и ранения», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают три пожарных расчета, один экипаж SMURD мобильной интенсивной терапии, а также еще одна единица спецтехники.

Причины крушения не сообщаются.

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