Под Омском автобус с вахтовиками врезался в фуру

Автобус с вахтовиками выехал из Омска и отправился в Сургут, но не доехал и до Тюкалинска.

По предварительным данным, водитель автобуса не успел среагировать на слишком резкое торможение грузовика и врезался в него.

К счастью, никто из 44 пассажиров не пострадал. Несмотря на разбитое лобовое стекло, автобус смог довезти пассажиров до Тюкалинска, где их должен был забрать другой автобус.