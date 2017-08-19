Под Омском автобус с вахтовиками врезался в фуру
Инцидент произошел днем в субботу, 19 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел днем в субботу, 19 августа, сообщают очевидцы в соцсетях.
Автобус с вахтовиками выехал из Омска и отправился в Сургут, но не доехал и до Тюкалинска.
По предварительным данным, водитель автобуса не успел среагировать на слишком резкое торможение грузовика и врезался в него.
К счастью, никто из 44 пассажиров не пострадал. Несмотря на разбитое лобовое стекло, автобус смог довезти пассажиров до Тюкалинска, где их должен был забрать другой автобус.