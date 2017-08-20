СКР проводит проверку после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Источник: РИА "Новости"

Рейсовый автобус, в салоне которого находились 35 пассажиров и 2 водителя, опрокинулся в Хабаровском крае. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ДТП произошло в субботу, 19 августа, в районе поселка Решающий Ульчского района.

«Водитель рейсового автобуса, совершавшего маршрут из Хабаровска в село Подгорное, не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся на бок», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек.

«По данному факту (…) проводится проверка с целью установления признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока неизвестны.