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20:45 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе неизвестные похитили с оптовки продавца арбузов

Днем 3 августа мужчина сел в джип к неизвестным людям и уехал. С тех пор его ищут родные и полиция, передает Аktobetimes.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщает издание, в этот день 31-летний Ерхан Тлеумбетов приехал на оптовый рынок 41 разъезда, чтобы разгрузить «КамАЗ» арбузов, которые он привез из Туркестана. Около 16−00 к бизнесмену подошли несколько мужчин. Они спокойно о чем-то говорили, а потом, по словам очевидцев, его затолкали в белую «Тойоту» и увезли в неизвестном направлении.

«У нас осталась видеозапись на видеорегистраторе. Номера машины на ней не видно, она стоит далеко. Сейчас видеозаписи с камер наблюдения отправили в Алматы на экспертизу. Возможно, эта экспертиза поможет рассмотреть номера машин, и искать джип будет намного легче. Поражает тот факт, что рынок полон людей, но почему-то никто ничего не видел. Возможно, все было тихо. Ведь даже продавец Ерхана не заметил ничего подозрительного», —говорит тетя пропавшего мужчины Галия Есенаман.

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Галия о своем племяннике отзывается с положительной стороны, говорит, что он спокойный и неконфликтный парень. В арбузном бизнесе он работает уже три года. У него две дочери — 9 и 6 лет.

Теперь Галия и другие родственники вспоминают: может быть, бизнесмен кому-то перешел дорогу?

«Однажды он работал в торговой компании экспедитором. Случился неприятный инцидент: кто-то угнал машину. Ерхан лично нашел угонщиков и сдал их руководству, но дело до суда так и не дошло. Угонщики вопрос решили и остались на свободе. Может быть, спустя время они решили ему отомстить? Других вариантов у меня нет. Больше он ни с кем не ругался», — рассказала Есенаман.

Сейчас помимо родственников поисками пропавшего мужчины занимаются полицейские, а также военнослужащие с поисковыми собаками.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят расширенные поисковые мероприятия. Возбуждено розыскное дело. Личный состав продолжает прочесывать лесопосадки в районе Актюбинского водохранилища. Отрабатываются также все камеры видеонаблюдения по пути следования внедорожника. И устанавливают связи потерпевшего», — передает пресс-служба ДВД.

Ориентировка: Пропал мужчина среднего телосложения, ростом 185−188 см, с коротко остриженными волосами, прямым носом, прилегающими ушами. В день исчезновения на нем была футболка черного цвета, солнечные очки, темное камуфляжное трико, кроссовки от «Адидас» серого цвета, носки белого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, полиция просит сообщить её по телефонам: 102, 72−98−02, 72−98−52, 936−100, 8−777−800−33−41, 8−707−576−88−48, 8−702−364−78−38.

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В Актобе неизвестные похитили с оптовки продавца арбузов
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