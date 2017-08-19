В Актобе неизвестные похитили с оптовки продавца арбузов
Днем 3 августа мужчина сел в джип к неизвестным людям и уехал. С тех пор его ищут родные и полиция, передает Аktobetimes.kz.
Днем 3 августа мужчина сел в джип к неизвестным людям и уехал. С тех пор его ищут родные и полиция, передает Аktobetimes.kz.
Как сообщает издание, в этот день 31-летний Ерхан Тлеумбетов приехал на оптовый рынок 41 разъезда, чтобы разгрузить «КамАЗ» арбузов, которые он привез из Туркестана. Около 16−00 к бизнесмену подошли несколько мужчин. Они спокойно о
«У нас осталась видеозапись на видеорегистраторе. Номера машины на ней не видно, она стоит далеко. Сейчас видеозаписи с камер наблюдения отправили в Алматы на экспертизу. Возможно, эта экспертиза поможет рассмотреть номера машин, и искать джип будет намного легче. Поражает тот факт, что рынок полон людей, но
Галия о своем племяннике отзывается с положительной стороны, говорит, что он спокойный и неконфликтный парень. В арбузном бизнесе он работает уже три года. У него две дочери — 9 и 6 лет.
Теперь Галия и другие родственники вспоминают: может быть, бизнесмен
«Однажды он работал в торговой компании экспедитором. Случился неприятный инцидент:
Сейчас помимо родственников поисками пропавшего мужчины занимаются полицейские, а также военнослужащие с поисковыми собаками.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят расширенные поисковые мероприятия. Возбуждено розыскное дело. Личный состав продолжает прочесывать лесопосадки в районе Актюбинского водохранилища. Отрабатываются также все камеры видеонаблюдения по пути следования внедорожника. И устанавливают связи потерпевшего», — передает
Ориентировка: Пропал мужчина среднего телосложения, ростом 185−188 см, с коротко остриженными волосами, прямым носом, прилегающими ушами. В день исчезновения на нем была футболка черного цвета, солнечные очки, темное камуфляжное трико, кроссовки от «Адидас» серого цвета, носки белого цвета.
Всех, кто располагает