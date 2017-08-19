В Актау обвиняемых в вооруженном разбое освободили из зала суда

Суд приговорил обвиняемых в вооруженном разбое к условным срокам наказания.
«Судом установлено, что подсудимые Р. и А., вступив между собой в преступный сговор, прикрывая лица медицинскими масками, в целях открытого хищения чужого имущества, проникли в дом потерпевшего М. под видом сотрудников полиции, применяя насилие в отношении нескольких потерпевших, угрожая незаконно приобретенным огнестрельным оружием, потребовали денег. Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 000 тенге. У потерпевшего Г. похитили сотовый телефон и 85 000 тенге, и А., затем скрылись с места происшествия», — говорится в материалах суда.
«Приговором суда подсудимые Р. и А. были приговорены к трем годам лишения свободы каждый, условно. Мера пресечения “арест” в отношении обвиняемых была отменена, данные граждане были освобождены в зале суда», — сообщили в пресс-службе горсуда.
Приговор суда не вступил в законную силу.