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21:29 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актау обвиняемых в вооруженном разбое освободили из зала суда

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых Р. и А по статье «Разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и незаконным проникновением в жилое помещение», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

Источник: Newtimes.kz

Суд приговорил обвиняемых в вооруженном разбое к условным срокам наказания.

«Судом установлено, что подсудимые Р. и А., вступив между собой в преступный сговор, прикрывая лица медицинскими масками, в целях открытого хищения чужого имущества, проникли в дом потерпевшего М. под видом сотрудников полиции, применяя насилие в отношении нескольких потерпевших, угрожая незаконно приобретенным огнестрельным оружием, потребовали денег. Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 000 тенге. У потерпевшего Г. похитили сотовый телефон и 85 000 тенге, и А., затем скрылись с места происшествия», — говорится в материалах суда.

«Приговором суда подсудимые Р. и А. были приговорены к трем годам лишения свободы каждый, условно. Мера пресечения “арест” в отношении обвиняемых была отменена, данные граждане были освобождены в зале суда», — сообщили в пресс-службе горсуда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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