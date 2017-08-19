Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской
ТАСС, 19 августа. Советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской погиб 18 августа в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
ТАСС, 19 августа. Советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской погиб 18 августа в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской», — говорится в сообщении на сайте.
Ланской работал в
С 2010 года был членом совета Российского агентства
С 16 сентября 2013 года был назначен советником министра здравоохранения РФ. В Минздраве он курировал вопросы медицинского туризма, науки, инноваций и общественного здоровья.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.