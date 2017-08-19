Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской

Источник: РИА "Новости"

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской», — говорится в сообщении на сайте.

Ланской работал в медиа-отрасли с 1997 года. С 2002 по 2008 год работал в РБК на позициях старшего вице-президента, директора по инвестициям и первого вице-президента, а также Управляющего партнера направления стратегических коммуникаций группы компаний «РосБизнесКонсалтинг».

С 2010 года был членом совета Российского агентства медико-социальной информации АМИ-ТАСС, учрежденного ИТАР-ТАСС.