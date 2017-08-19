Спецборт МЧС доставил из Турции в Петербург тяжелобольного россиянина

По данным петербургских СМИ, 63-летний педагог отдыхал в Анталии, но перед самым возвращением домой у него остановилось сердце. Мужчину доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. МЧС России утром направило в Турцию спецборт.

«Из Анталии в Санкт-Петербург прибыл самолет Суперджет 100 МЧС России, который доставил тяжелобольного гражданина РФ в Санкт-Петербург. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», — сообщили в министерстве.

Спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета.

На протяжении всего полета мужчину сопровождали медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.