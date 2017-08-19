Поезда МЦК следуют с увеличенными интервалами
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поезда Московского центрального кольца следуют с увеличенными интервалами по внешней стороне по техническим причинам, сообщает
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Поезда Московского центрального кольца следуют с увеличенными интервалами по внешней стороне по техническим причинам, сообщает
«По техническим причинам по внешнему кольцу МЦК поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
В этой связи пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты.