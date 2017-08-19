СМИ: террористы изначально планировали атаку на собор Саграда Фамилия в Барселоне

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По информации издания, террористы собирались подорвать фургоны со взрывчаткой у стен собора и на улице Рамбла. Какой была третья выбранная точка, не известно, предположительно, ею должен был стать городской порт.

Как отмечает издание, планам террористов мог помешать взрыв в жилом доме, прогремевший в ночь со среды на четверг в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), предполагаемом укрытии террористов. После него боевики были вынуждены изменить тактику и вместо подрывов совершили в четверг наезд на улице Рамбла.

Как ранее сообщила газета El Pais, испанская полиция обнаружила при исследовании развалин дома в Альканаре следы взрывчатого вещества, которое использовалось группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в своих терактах.