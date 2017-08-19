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23:24 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека

ПАРИЖ, 19 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Вокзал южного французского города Ним вечером в субботу был срочно эвакуирован из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек, передает газета Midi Libre.

«Около 21.15 местного времени (22.15 мск) полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами», — отмечает издание.

Эвакуация началась после того, как в полицию поступила информация о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены. Жителям рекомендуется избегать района, где находится железнодорожная станция.

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Вместе с тем префектура полиции департамента Гар в своем аккаунте в Twitter опровергла информацию о стрельбе, но подтвердила сообщения о задержании человека. В сообщении также отмечается, что в отношении задержанного проводится проверка.

В субботу в Ниме стартовал первый этап велогонки «Вуэльта».

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