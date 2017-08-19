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23:28 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: организатором теракта в Испании был имам каталонского города Риполь

МАДРИД, 19 авг — РИА Новости. Имам мечети каталонского города Риполь (провинция Жирона) марокканец Абдельбаки эс-Сати был главным организатором терактов в Испании, сообщает газета el País.

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Как сообщает издание, полиция утром в субботу проводила обыски в его доме. Полиция не исключает, что эс-Сати погиб в результате взрыва в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы с использованием газовых баллонов. Если бы не этот случайный взрыв, жертв терактов было бы намного больше, пишет газета.

По данным el País, Имам уехал из своей квартиры в Риполе в начале июня, как раз в тот момент, когда террористы обосновались в заброшенном доме в Альканаре.

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Соседи отзываются о эс-Сати как о сдержанном человеке, который пытался не привлекать к себе внимания. Ему так и не удалось интегрироваться в местную мусульманскую общину. Около 500 из десяти тысяч жителей этого городка, где все друг друга знают, — мусульмане, говорится в статье.

Некоторое время он провел в тюрьме в провинции Кастельон, куда попал за нарушение миграционного законодательства и откуда его выпустили в 2012 году. Якобы в этой тюрьме, сообщает el País, он познакомился с террористами, организовавшими взрывы на мадридском вокзале Аточа 11 марта 2004 года, в ходе которых погиб 191 человек. С 2015 года он стал имамом мечети Риполя, преподавал арабский детям.

Именно из Риполя большинство молодых людей, входивших в террористическую ячейку, в том числе братья Дрисс и Мусса Укабир, Мохаммед Хичами и Юнес Абуякуб, которые входили в террористическую ячейку. Еще один участник — Саид Алаа жил в Рибес де Фреснер, расположенном в 10 километрах.

Как пишет el País, Эс-Сати около 40 лет. Жил он в обычной квартире, спал на матрасе на полу, а одну из комнат сдавал другому марокканцу. В комнате, где он жил, страницу календаря за апрель 2013 года с сурой из Корана, фотографию мечети и Коран.

По данным издания, его квартирант рассказал полиции, что говорил с эс-Сати во вторник, он сказал, что хочет вернуться в Марокко, где у него остались дети.

Однако некоторые соседи говорят, что у имама были другие планы — он собирался переехать в Бельгию, часто рассказывал, что ему нравится туда ездить, говорится в статье.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство"*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Кроме того, один из террористов нападал на прохожих с ножом. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестным.

Правоохранительные органы Каталонии заявляют, что в террористическую группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Еще один, согласно источникам, скрылся. Наезд на пешеходов в центре Барселоны предположительно совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, живший в Риполе. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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