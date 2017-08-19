СМИ: подозреваемого в нападении в Турку марокканца зовут Абдул Рахман

По ее информации, он проживал в центре приема беженцев в Пансио в пригороде Турку. Местные жители сообщили изданию, что, по их мнению, Рахман казался одиноким и депрессивным.

Финская Центральная криминальная полиция, ведущая расследование нападения, пока в интересах следствия отказывается называть имя преступника.

В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко, который прибыл в страну как беженец и запрашивал убежище в Финляндии, напал с ножом на случайных прохожих, в результате двое скончались, еще восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. Его дело было на рассмотрении у миграционных властей и, по неофициальным данным финских СМИ, он получил отказ в убежище.

Кроме него были задержаны еще четыре человека, все — граждане Марокко. Помимо них, один подозреваемый был объявлен в международный розыск. Финская полиция сначала рассматривала нападение в Турку как убийство двух человек и попытку убийства в восьми случаях, но теперь эти преступления расследуются как теракт.