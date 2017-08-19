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23:25 (мск), источник: Интерфакс

Одним из погибших в ДТП в Таиланде россиян оказался помощник ректора ВШЭ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Одним из двух россиян, погибших в ДТП на юге Таиланда, был помощник ректора Высшей школы экономики, заведующий проектно-учебной лабораторией «Развитие университетов» Института образования ВШЭ 31-летний Дмитрий Семенов, сообщается на сайте вуза в субботу.

«Трагедия произошла на юге Таиланда, где Дмитрий проводил отпуск. По сообщению местных властей, в автомобиль Тойота Ярис, где он находился вместе со своим другом, 32-летним выпускником ВШЭ Иваном Сорокиным, врезался пикап. Оба они погибли на месте», — говорится в сообщении.

Д. Семенов был автором научных статей, участвовал в оригинальных исследовательских проектах. «Осенью в издательстве Palgrave выйдет книга о трансформациях высшего образования в странах бывшего СССР, одним из авторов которой он является», — отмечается также в сообщении.

Накануне сообщалось, что двое россиян погибли дорожной аварии в провинции Сураттхани на юге Таиланда. Россияне ехали в легковом автомобиле и столкнулись с другим транспортным средством, в котором находились граждане этой страны.

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