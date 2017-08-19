Одним из погибших в ДТП в Таиланде россиян оказался помощник ректора ВШЭ

«Трагедия произошла на юге Таиланда, где Дмитрий проводил отпуск. По сообщению местных властей, в автомобиль Тойота Ярис, где он находился вместе со своим другом, 32-летним выпускником ВШЭ Иваном Сорокиным, врезался пикап. Оба они погибли на месте», — говорится в сообщении.

Д. Семенов был автором научных статей, участвовал в оригинальных исследовательских проектах. «Осенью в издательстве Palgrave выйдет книга о трансформациях высшего образования в странах бывшего СССР, одним из авторов которой он является», — отмечается также в сообщении.