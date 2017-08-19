Одним из погибших в ДТП в Таиланде россиян оказался помощник ректора ВШЭ
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Одним из двух россиян, погибших в ДТП на юге Таиланда, был помощник ректора Высшей школы экономики, заведующий
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Одним из двух россиян, погибших в ДТП на юге Таиланда, был помощник ректора Высшей школы экономики, заведующий
«Трагедия произошла на юге Таиланда, где Дмитрий проводил отпуск. По сообщению местных властей, в автомобиль Тойота Ярис, где он находился вместе со своим другом, 32-летним выпускником ВШЭ Иваном Сорокиным, врезался пикап. Оба они погибли на месте», — говорится в сообщении.
Д. Семенов был автором научных статей, участвовал в оригинальных исследовательских проектах. «Осенью в издательстве Palgrave выйдет книга о трансформациях высшего образования в странах бывшего СССР, одним из авторов которой он является», — отмечается также в сообщении.
Накануне сообщалось, что двое россиян погибли дорожной аварии в провинции Сураттхани на юге Таиланда. Россияне ехали в легковом автомобиле и столкнулись с другим транспортным средством, в котором находились граждане этой страны.