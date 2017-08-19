Автомобиль въехал в людей на Промышленной

Как стало известно «Фонтанке», за рулем был сотрудник одного из городских автосервисов, который вместе с коллегой взял машину, чтобы покататься. По предварительной информации, заметив автомобиль сотрудников полиции, водитель испугался и увеличил скорость. Машина вильнула и врезалась в стену дома, после, а затем ее отбросило на компанию пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП, одна женщина погибла, а трое человек пострадали и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Водитель и пассажир машины, по предварительным данным, были трезвы. Один из них получил травмы.