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23:47 (мск), источник: Фонтанка

Автомобиль въехал в людей на Промышленной

Автомобиль сбил четырех человек в Кировском районе Петербурга поздним вечером 19 августа. По предварительной информации, водитель иномарки пытался скрыться от полиции, но не справился с управлением на Промышленной улице.

Как стало известно «Фонтанке», за рулем был сотрудник одного из городских автосервисов, который вместе с коллегой взял машину, чтобы покататься. По предварительной информации, заметив автомобиль сотрудников полиции, водитель испугался и увеличил скорость. Машина вильнула и врезалась в стену дома, после, а затем ее отбросило на компанию пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП, одна женщина погибла, а трое человек пострадали и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Водитель и пассажир машины, по предварительным данным, были трезвы. Один из них получил травмы.

В отделе пропаганды УГИБДД подтвердили информацию о том, что в этом ДТП погиб человек. «Обстоятельства уточняются» — добавили в ведомстве.

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