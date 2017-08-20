Машина российского консульства сбила ребёнка в Уральске
По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу по «зебре», а в это время автомобиль на скорости ехал по дороге.
По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу по «зебре», а в это время автомобиль на скорости ехал по дороге.
ДТП произошло 19 августа около 20.00 на пешеходном переходе по улице Даумова, сообщает портал «Мой город».
В полиции подтвердили, что на «зебре» был сбит 12-летний мальчик, другие подробности выясняются.
Тем временем, очевидцы рассказывают, что ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда мимо на скорости проезжал автомобиль.
«Получается, что ребёнок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об автомобиль», — сказал один из свидетелей происшествия.
Прохожие вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи не обнаружили у пострадавшего серьёзных травм. Мальчик жаловался только на боль в спине.
«Состояние у него нормальное. Мальчик, по предварительным данным, находится в шоковом состоянии, поэтому мы его увозим в больницу, а врач после осмотра уже решит, будет ли он госпитализирован», — пояснил фельдшер.
В машине консульства кроме водителя, находился маленький ребёнок. Чуть позже на место ДТП приехал сам генконсул России в Уральске Саид Забитов, но комментировать произошедшее он отказался.