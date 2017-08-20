Машина российского консульства сбила ребёнка в Уральске

ДТП произошло 19 августа около 20.00 на пешеходном переходе по улице Даумова, сообщает портал «Мой город».

В полиции подтвердили, что на «зебре» был сбит 12-летний мальчик, другие подробности выясняются.

Тем временем, очевидцы рассказывают, что ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда мимо на скорости проезжал автомобиль.

«Получается, что ребёнок попытался отпрыгнуть назад и спиной ударился об автомобиль», — сказал один из свидетелей происшествия.

Прохожие вызвали скорую помощь. Прибывшие на место врачи не обнаружили у пострадавшего серьёзных травм. Мальчик жаловался только на боль в спине.

«Состояние у него нормальное. Мальчик, по предварительным данным, находится в шоковом состоянии, поэтому мы его увозим в больницу, а врач после осмотра уже решит, будет ли он госпитализирован», — пояснил фельдшер.