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01:32 (мск), источник: ТАСС

Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Геофизики зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4 на территории Нефтекумского района (Ставропольский край). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

«В оперативную дежурную смену… от Геофизической службы РСО — Алания поступило сообщение о сейсмособытии, зарегистрированном [в субботу] в 21:50 (время московское) на глубине 9 км, магнитуда 4», — уточняется в сообщении.

По данным МЧС, сообщения от населения о возможных разрушениях не поступали, информация уточняется.

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